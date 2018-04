Meeting commun à Nice pour Marine Le Pen et Matteo Salvini le 1er mai

Marine Le Pen, présidente du Front national, le 6 décembre 2015. –

Les dirigeants d’extrême droite français et italien Marine Le Pen et Matteo Salvini participeront à un meeting commun le 1er mai à Nice, lors d’un rassemblement déjà annoncé du mouvement Europe des nations et des libertés (MENL).



Ce rassemblement marque « l’affirmation d’un même engagement pour la défense de l’identité et de la souveraineté des nations », écrit le MENL sur son site.

« Défendre la vraie Europe »

« Les victoires remportées récemment en Autriche ou en Italie par le FPÖ et la Ligue » italienne, membres du MENL, « sont des succès pour tous ceux qui ont à coeur de défendre la vraie Europe, notre civilisation commune, face à l’Union européenne qui en a usurpé le nom et trahi les principes », explique le mouvement, qui prône une « Union des nations européennes basée sur les libres coopérations entre États ».



Outre la présidente du Front national et le chef de la Ligue, sont annoncés à Nice le porte-parole du FPÖ autrichien, Harald Vilimsky, le chef du Parti pour la liberté néerlandais (PVV) Geert Wilders et l’ancien dirigeant du Vlaams Belang belge et actuel président du MENL, Gerolf Annemans.

Pas au goût de Christian Estrosi

L’ancienne figure de proue de l’AfD allemande, Frauke Petry, qui a claqué la porte de son parti, en désaccord avec sa radicalisation, devrait aussi venir, ainsi que le président du SPD tchèque Tomio Okamura.

Le maire LR de Nice, Christian Estrosi, avait déploré l’organisation de ce rassemblement dans une salle de la ville, estimant que Marine Le Pen n’était « que l’arbre qui cache la forêt des bras tendus noirs et bruns ».