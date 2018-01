Meladze, Pélagie et Basta occuper le fauteuil de mentors dans la nouvelle saison de la Voix. Les enfants »

MOSCOU, le 21 janvier. /TASS/. Valery Meladze, Pélagie et Basta nommés à des mentors de la cinquième saison de projet de télévision « la Voix. Les enfants ». À propos de ce dimanche, a rapporté le service de presse de la Première chaîne.

« Sont devenus connus sous les noms de mentors de la cinquième saison de musique projet de télévision « la Voix. Les enfants » – fauteuils-platines prendront Valery Meladze, Pélagie et Basta, – dit le service de presse. – Ils ont tous déjà travaillé sur le projet, mais Meladze – seulement avec les enfants, et Basta – seulement des adultes, et jamais ces mentors n’ont pas participé à la « Voix » ensemble ».

À participer à la nouvelle saison ont été admis jeunes chanteurs âgés de 7 à 14 ans de tout le pays, qui a réussi à passé le casting.

« Tout sur la concurrence a été envoyé à environ 7 mille travaux, dans la short-list est entrée 1 milliers de candidats qui sont invités à des auditions dans le « Ostankino », et seulement 123 les plus forts de monter sur la scène de « la Voix » au stade des auditions Aveugles », – a noté les représentants de la Première chaîne.

Selon les termes du concours, lors des auditions Aveugles chacun des mentors composer une équipe de 15 artistes. La phase de « Duels » les équipes seront réparties en trois et de chacun à la prochaine étape passera par un seul participant. Sur le stade de la « Chanson de part en part » mentors choisiront finalistes (deux équipes). Les téléspectateurs auront l’occasion de leurs voix de sauver encore un artiste.

Lors de la finale qui sera diffusée en direct sur l’ensemble du pays, le public des neuf finalistes choisiront le gagnant.

Le leader du show – Dmitry Nagiev.

Les gagnants des saisons passées du projet de l’acier Alice Кожикина, Sabine Мустаева, Danil Плужников et Elizabeth Качурак.