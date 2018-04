Mélenchon demande à Laurent, Hamon et Besancenot de manifester à Marseille

Jean-Luc Mélenchon –

Jean-Luc Mélenchon a écrit ce mardi aux autres leaders de la gauche pour les appeler à se joindre à lui samedi prochain à l’occasion d’une manifestation à Marseille.

Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise, a écrit mardi à Pierre Laurent (PCF), Benoît Hamon (Générations.s) et Olivier Besancenot (NPA) pour leur demander de participer à la manifestation à Marseille samedi prochain, dans « une démonstration de force et d’unité » contre la politique d’Emmanuel Macron.

Un objectif « partagé »

Dans sa lettre aux trois responsables de la gauche hors PS, Jean-Luc Mélenchon explique que cette manifestation, « contre la casse des services publics et la politique libérale » du président de la République, est « l’occasion de faire une démonstration de force et d’unité pour dire stop à Macron. Nous partageons l’objectif de mettre en échec son entreprise de destruction de l’État social », ajoute-t-il.



« Ce rassemblement a été impulsé par l’union départementale CGT. L’arc des forces qui, localement, ont répondu à cet appel, est très large: outre la CGT, les représentants locaux de Sud-Solidaire, de la FSU, de l’Unef, de l’UNL, de l’UNL-SD, de l’association ATTAC, du mouvement pour la paix, de la marche mondiale des femmes, du Parti Communiste Français, du Parti de Gauche, du Nouveau Parti Anticapitaliste et bien sûr de la France insoumise s’y sont joint », rappelle-t-il.



Selon lui, « le caractère unitaire de cette marche devrait permettre la présence de tous les responsables politiques des forces engagées dans la lutte ». « Je te propose donc de participer à la manifestation marseillaise du 14 avril avec l’espoir de ta présence à nos côtés dans ce moment de fédération des énergies populaires venues de l’action syndicale, politique et associative », écrit Jean-Luc Mélenchon à chacun des leaders PCF, Génération.s et NPA.