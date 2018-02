Mélenchon sera-t-il candidat à Marseille?

Jean-Luc Mélenchon sur BFMTV, le 1er février 2018. –

BFMTV

Le chef de file des députés La France insoumise était l’invité de BFMTV et RMC, ce jeudi matin.

Jean-Luc Mélenchon sera-t-il candidat à la mairie de Marseille lors des prochaines municipales de 2020? Invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC ce jeudi matin, l’ancien candidat à l’élection présidentielle, député des Bouches-du-Rhône depuis juin dernier, a témoigné de son attachement à la ville du Sud.

« Je me retrouve chez moi »

« Marseille c’est un honneur. Les gens à Marseille, soit vous arrivez, vous les supportez pas, et vous repartez en criant, soit vous tombez raide amoureux. Moi j’arrive à la gare Saint-Charles, toutes les semaines, et tout d’un coup je respire mieux. Après avoir été Normand, Comtois, je me retrouve chez moi », a fait valoir Jean-Luc Mélenchon.

« C’est la ville avec ses splendeurs de lumière. (…) La mer change vingt fois par jour, elle vous dit une mélodie, un message. Ah, quel bonheur! », s’est encore exclamé le chef de file des députés La France insoumise.

« Faire naître un nouveau réseau d’élus »

Interrogé sur son éventuelle candidature à la mairie de la ville, alors que l’actuel maire, Jean-Claude Gaudin, a récemment confirmé qu’il ne briguerait pas un cinquième mandat, Jean-Luc Mélenchon a rétorqué: « Le maire de Marseille ne regarde pas la mer. Il faut qu’il bosse! ».

Avant de botter en touche: « Si je vous dis non, on va dire ‘c’est bien on est tranquille, il est pas là’, si je vous dis oui ‘il est fou, il veut tout' ».

Pour l’ancien candidat à la présidentielle, il faut « faire naître à Marseille un nouveau réseau d’élus. (…) Il faut d’abord trouver les gens qui viennent du terrain ». Et d’éluder à nouveau la question de sa potentielle candidature en 2020: « Je vous dis que non, que oui, que je vous dis non, que je vous dis oui. Je mène une bataille monsieur Bourdin, on est deux ans avant ».