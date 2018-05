Membre d’un groupe d’Hollywood Vampires d’Alice Cooper impressionné moderne de Moscou

Alice Cooper

MOSCOU, 27 mai. /TASS/. Américain chanteur de rock Alice Cooper, arrivé en Russie avec l’acteur, le musicien Johnny Depp et le guitariste Joe Perry d’Aerosmith dans le cadre du projet de Hollywood Vampires, impressionné moderne de Moscou. À propos de cette Cooper, a déclaré dimanche à des journalistes.

« J’aime vraiment moderne de Moscou, dit le chanteur. – La dernière fois en hiver, c’était dur et brutale. Je dis: venez à Moscou au printemps ou en été, en hiver, vous êtes simplement assis dans l’hôtel ».

« En Russie, nous avons les vrais fans, nous savons exactement comme la première fois, sont venus en 1993-1994, – a déclaré Cooper. – Alors résider dans le pays n’a pas été facile, mais maintenant, ici, à Paris: à l’aise, très ouverts, nous sommes entièrement détendu ». Il a ajouté que quand se trouve en Russie, ne se sent pas de la tension. « Peut-être, et il ya une sorte de propagande, mais quand tu te trouves ici le thème disparaît. Si prendre une famille de russes et d’une famille d’américains sûr, ils ont immédiatement ensemble, vont commencer à faire de barbecue », explique le musicien.

Un groupe d’Hollywood Vampires se produira pour la première fois en Russie, le 28 mai – leur le concert aura lieu au centre sportif Olympique ». Ce dimanche, Alice Cooper a l’intention d’aller dans un Grand théâtre avec sa femme, qui, selon lui, se passionne pour la danse classique. « Nous sommes ensemble depuis plus de quarante ans, et je peux donner tous les conseils: « Mariez-vous pas sur ce que tu aimes, et ceux qui aime et toi aussi ».

Sur le projet

L’histoire d’un groupe de Hollywood Vampires commencé en 2015, lorsque Cooper et johnny Depp se sont rencontrés sur le tournage du film « shadows » de Tim Burton. Son nom le collectif a reçu de питейного club, fondé Cooper à Los Angeles dans les années 1970, h. amis a rejoint Perry, et, ensemble, ils ont enregistré un album de la consécration de rock de légende, dont la vie оборвало la dépendance à l’alcool ou de la drogue. Sa participation дебютную plaque d’équipe soutenu Paul Mccartney, Slash (Saul Hudson) de Guns N? Roses, Dave Grohl de Nirvana, Foo Fighters. Dans le répertoire du groupe comprend des compositions de The Doors, Led Zeppelin, jimi Hendrix, The Who. Ses propres compositions Hollywood Vampires entrent dans la future plaque.