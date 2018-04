MES: culte de pâques en Russie se sont déroulés sans incidents

MOSCOU, 8 avril. /TASS/. Le personnel de l’EMERCOM de RUSSIE ont assuré la sécurité de la pâques de culte sur le territoire du pays, a déclaré dimanche TASS le service de presse du ministère des urgences.

« Le personnel du ministère d’urgence dans son intégralité ont assuré la sécurité de la tenue d’activités consacrées à la célébration de la Pâque, à travers le pays. Pour cela a impliqué plus de 40 mille employés du ministère. Les incendies, les incendies et autres accidents lors de la conduite des processions et des services n’est pas toléré », – dit dans le dpartement.

Les pompiers à l’avance, les inspecteurs ont effectué des audits de tous les lieux de la célébration: lieu de plus de 26 milliers d’audits, de 11 mille information. Pour la prévention d’une attention toute particulière d’évacuation, les sorties, la disponibilité et l’intégrité des systèmes automatiques de protection contre l’incendie et les moyens de lutte contre l’incendie, ont souligné le MINISTÈRE.