Météo: attention aux routes glissantes jusque samedi matin, avant le redoux

À la transition entre l’air froid et l’air doux, une zone de pluie verglaçante et de neige continue sa progression vers le Nord. Temps plus sec à l’arrière mais des chaussées glissantes sont toujours à prévoir jusque samedi matin.

La prudence, c’est plus que jamais le conseil qui s’impose ce vendredi soir et cette nuit. En effet la neige tombera encore sur le nord du pays et même si le temps deviendra progressivement plus sec par la frontière française, les traces humides et glissantes laissées par les précipitations hivernales seront encore d’actualité car les températures repartiront à la baisse. -4°C en Ardenne, -2°C ailleurs. Toutes les régions seront donc concernées par le risque de plaques de glace, de givre et par des formations de brouillard givrant. Le tout sous un vent faible d’est à sud-est.

Dernières heures froides avant le redoux

Samedi: risque de chaussées glissantes

Ce samedi matin, dans ce contexte froid (0 à -2°C en milieu de matinée) c’est sous les bancs de brouillards givrants locaux et des risques de chaussées glissantes que la journée débutera. Par contre en cours d’après-midi le ressenti sera radicalement différent grâce à la nette hausse des températures marquant enfin la fin de la période de froid remarquable. Les maxima de l’après-midi: 4 à 5°C en Ardenne et en Lorraine belge, 6 à 7°C du sillon Sambre-et-Meuse au bords de mer en passant par le centre du pays. Après dissipations des brumes et brouillards, le ciel hésitera entre éclaircies et nuages, puis le ciel se chargera plus franchement l’après-midi avec l’arrivée d’une faible perturbation remontant de France. D’ailleurs quelques gouttes seront déjà possibles près de la frontière française.

Retour des averses dans l’air plus doux

Dimanche, lundi et mardi, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. L’après-midi le risque d’averse augmentera progressivement. La journée de lundi sera la plus sèche de la série. Les températures maximales seront proches des 8 ou 9°C sur le centre du pays. De petites gelées seront possibles la nuit sur les reliefs, températures proches de 0°C à Bruxelles.









Météo: Attention aux routes glissantes avant le redoux – © Tous droits réservés









Météo: Attention aux routes glissantes avant le redoux – © Tous droits réservés