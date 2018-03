Les nuages sont de retour aujourd’hui et on surveille de faibles chutes de neige sur le nord-est de la France qui pourront un peu déborder faiblement sur notre pays. Dans l’absolu, il fait moins glacial qu’hier mais cela reste largement négatif partout avec de mauvaises sensations liées au vent d’est qui s’est renforcé. Ciel plus chargé donc, quelques flocons le long de la frontière française et des maxima en hausse pour ce premier jour de mars. On attend -2° en Ardenne cet après-midi et +1° dans le centre, un très léger dégel.

La nuit prochaine

le ciel se dégage partiellement, les minima redescendent entre -2 et -6°.

Episode glissant avant le redoux samedi









Météo de ce jeudi : ciel plus gris, quelques flocons – © Tous droits réservés

Demain, remontant de France, on suivra une zone pluvio-neigeuse. On pourrait avoir temporairement un peu de pluie verglaçante demain matin en Ardenne, mais ensuite, il s’agira d’un peu de neige faible du sud vers le nord. Les maxima seront proches de -1 à +1°. Les quantités seront faibles (1 à localement 3 cm), mais avec les sols gelés, il conviendra d’être prudent. Encore un peu de gel (-3 à -6°) dans la nuit de vendredi à samedi, puis samedi, de l’air plus doux qui arrive enfin, on attend des maxima de 4 à 6° avec un peu de pluie probable à partir de l’ouest en fin de journée. Dimanche temps gris et fines pluies ou bruines, maxima de 4 à localement 8°.

Indice électricité : Moyen à faible le long de la frontière française, bon à très bon vers le nord-est. L’heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe entre 13 et 14h.