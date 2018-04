Météo de ce jeudi : faible risque d’averse l’après-midi

Ce matin, on note pas mal de brouillard sur l’ouest et le centre du pays. Sinon, nous devrions débuter la journée au sec avec quelques timides éclaircies sur l’est et le nord, puis le risque d’averses augmentera l’après-midi à partir du sud du pays. Il fera aussi doux que la veille avec des maxima de 13° à la Côte, 16° en Ardenne, 17° à Bruxelles à localement 20° en Campine. Le risque d’averse augmentera le long de la frontière française dans le courant de l’après-midi. Le vent de nord-est sera faible.

La nuit prochaine

le ciel se dégage et tout au plus quelques bancs de brume se formeront. Minima de 2/3° sur les reliefs et 8 à 9° sur le centre.

Vers une fin de semaine printanière









Lente mais régulière montée du mercure – © RTBF KEYWALL

Demain, à priori, temps sec, doux (14 à 19°) et lumineux, une tendance printanière qui se confirme pour le week-end avec des maxima de 15 à 20° samedi et 16 à localement 22° pour dimanche. Dimanche après-midi, une averse isolée n’est pas exclue. La bonne nouvelle, c’est la confirmation de ce temps très doux pour la saison et très ensoleillée en début de semaine prochaine (15 à 22° lundi et 17 à 23° mardi).

Indice électricité : moyen au centre et faible en Campine, bon sur l’extrême sud du pays. L’heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.