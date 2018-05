Météo de ce jeudi: retour au calme

Les orages parfois violents d’hier nous ont quitté et c’est une météo nettement plus calme qui nous attend ce matin. On attend pour aujourd’hui des éclaircies qui devraient se développer plus ou moins rapidement et le temps restera sec. On notera toujours un vent sensible de nord à nord-ouest. Paradoxalement, malgré un soleil plus généreux en après-midi, les maxima afficheront 12° en bord de mer, 14 à 15° en Ardenne, 16° dans le centre et même 19° sur l’extrême sud.

>> Les images d’une tornade mercredi soir près de Lobberich en Allemagne

La nuit prochaine

retour de minima assez frais : de 4 à 6°.

Vers un week-end estival









Hausse des températures à partir de samedi – © RTBF KEYWALL

Demain, peu de changement : temps sec avec pas mal de nuages aussi et assez frais : 12 à 18°. Cette météo un peu plus fraîche précède une remontée progressive du mercure pour le week-end. On attend 16 à 19 ou 20° samedi, 19 à 22° dimanche et 20 à 23° lundi. Dimanche et lundi, les nuages bourgeonnants pourraient aller jusqu’à l’averse avec à clé quelques coups de tonnerre. Il fera plus doux, mais ce sera une sensation par moments de temps lourd.

Indice électricité : il deviendra excellent partout l’après-midi. L’heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.