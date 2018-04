Météo de ce lundi : quelques averses tôt sur l’ouest puis temps sec et calme

Nous avons bénéficié d’un week-end bien printanier avec jusqu’à 23° sur Bruxelles ce dimanche. La perturbation qui se trouvait ce week-end sur la France se rapproche lentement de notre pays. Les nuages seront d’emblée plus nombreux que les jours précédents, sauf de la Gaume à la frontière allemande où les éclaircies seront plus larges. En matinée, il faudra d’abord s’attendre à quelques averses, surtout sur l’ouest de la Belgique entre 5 et 10h. L’après-midi, c’est encore en haute Ardenne et en Gaume que les conditions les plus lumineuses persisteront. Les autres régions devront composer avec des nuages de plus en plus nombreux et avec un risque croissant de quelques averses à partir de la frontière française, mais ce sera surtout pour la fin d’après-midi et la soirée. Le vent sera faible de nord à nord-est et les maxima, bien qu’en baisse, atteindront encore 17 à 22 degrés, sauf en bord de mer où le mercure plafonnera à 12°.

En soirée

et première partie de nuit, les nuages seront nombreux et des averses, localement soutenues, voire orageuses, éclateront dans la plupart des régions (Gaume et Fagnes plutôt épargnées). Ensuite, le temps redeviendra sec avec une succession de nuages et d’éclaircies. Les minima ne descendront pas sous des valeurs comprises entre 8 et 11 degrés et le vent sera faible à modéré de sud à sud-ouest.

Suite de la semaine : poursuite d’un temps calme et doux









On reste dans des valeurs agréables pour la saison – © RTBF KEYWALL

Demain, la plus grande partie du pays bénéficiera d’un temps sec, mais une averse ou l’autre pourra se produire sur le sud de l’Ardenne et en Gaume. Les éclaircies feront souvent jeu égal avec les nuages et donc l’impression de beau temps prévaudra. Les températures continueront de baisser, mais resteront très agréables pour la saison avec des maxima de 12 à 19°C. Quant au vent, il sera faible à modéré de sud à sud-est.

Indice électricité : Bon sur l’est, plus faible sur l’est. L’heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.