Météo de ce mardi: ensoleillé et chaud

Plein soleil pour débuter cette journée qui sera la plus chaude de l’épisode estival que nous connaissons, on attend jusqu’à 23° au littoral et en Ardenne, 26° sur le sillon Sambre-et-Meuse et le Hainaut, 27° sur le centre et 28°d’anvers au Limbourg. Tout au plus, l’après-midi, des petits nuages bourgeonneront à partir de l’ouest mais sans aucune conséquence.

La nuit prochaine

minima de 9 à 13° (plus frais dans les vallées des Fagnes).

Fin de semaine plus fraîche









Le soleil va rester, mais pas la chaleur – © RTBF KEYWALL

Demain, on retrouve un peu plus de nuages dès le matin sur le nord-ouest tandis que le soleil se montrera généreux sur le centre et le sud. En cours de journée, le risque d’une averse augmentera sur l’est et le sud. Par contre, demain, ce qui sera remarquable, c’est le dégradé de températures qui iront de 16° au littoral, 23° en Ardenne et sur le Hainaut, 24° à Bruxelles et 26° encore de la Gaume à la Campine. Jeudi, encore des nuages le matin sur l’est, puis retour du soleil l’après-midi mais avec un vent modéré d’ouest à nord-ouest et des températures en chute libre, la sensation générale sera fraîche avec « seulement » 12 à 15 ou 16°. Vendredi et samedi, assez bien de soleil et températures agréables, sans plus : 15 à 18°vendredi et 16 à localement 21° samedi.

Indice électricité : excellent partout. L’heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.