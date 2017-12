Météo de ce mardi : retour du vent et de la pluie

Après quelques journées calme mais grises, la météo reprend de l’activité venteuse dès aujourd’hui et cela va de paire avec le passage d’une zone pluvieuse ce lundi. Elle traversera le pays d’ouest en est, le vent de sud-ouest se renforcera nettement avec des rafales de 50 à 70 km/h. Cet après-midi, retour déjà d’éclaircies sur l’ouest et le centre du pays. Les maxima atteindront 4 à 8°.

La nuit prochaine

nouvelle zone de pluie et de neige qui traverse nos régions, le vent se renforce encore un peu plus (rafales proches de 100 k/h à la mer). Dans un premier temps, minima de 1 à 5° avec une limite pluie-neige entre 400 et 500m.

Encore du vent, pluie et neige pour mercredi et jeudi









La neige sera de retour en Ardenne, temporairement – © RTBF KEYWALL

Demain, matin toujours beaucoup de vent avec de la pluie en plaine, quelques flocons sur les hauteurs, la limite pluie-neige remonter vers 700m. Maxima de 2 à 5° (8° sur l’extrême ouest). Le vent soufflera fort une bonne partie de la journée. Jeudi, temps moins venteux, un peu plus sec et plus frais. Retour d’une perturbation pluvio-neigeuse prévu pour la nuit de jeudi à vendredi ainsi que samedi. Un redoux devrait suivre le week-end.

Indice électricité : Dégradé allant de bon à la Côte à médiocre dans le sud-est. L’heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe entre 13 et 14h.