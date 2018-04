Météo de ce mardi: risque d’averse à l’est mais belle douceur

Ce matin, les nuages domineront dans la plupart des régions. On parlera d’un temps sec mais toutefois, Une ondée sera possible très localement, surtout sur l’est du pays. Peu d’évolution en cours de journée avec des nuages mais aussi des éclaircies. Le risque d’averse restera proche de la frontière allemande. Les maxima atteindront 13 à 14° en Ardenne et 17 à 18° dans le centre, on pourrait aller jusqu’à 19° en Campine malgré un risque plus important d’averse sur cette région. En fin de journée, un peu de pluie (faible) pourrait concerner le sud et l’est sur un axe Virton-Liège. Le vent sera faible, puis modéré de secteur sud à sud-est

La nuit prochaine

la situation reste stationnaire, il pleuvra sur les Pays-Bas et l’Allemagne, quelques pluies déborderont sur le nord-est de notre pays, tandis que le long de la frontière française, il continuera à faire sec. Les minima descendront entre 3 et 7°.

Milieu de semaine tout en douceur









On reste au-dessus des valeurs de saison – © RTBF KEYWALL

Demain, le temps redeviendra sec partout assez rapidement et des éclaircies plus larges se propageront du sud du territoire vers le centre. Les maxima, toujours bien doux afficheront 14 à 19°. Jeudi, nous devrions débuter la journée au sec avec quelques timides éclaircies, puis le risque d’averses augmentera l’après-midi à partir de l’ouest du pays. Il fera aussi doux que la veille. Vendredi, à priori, temps sec, doux et lumineux.

Indice électricité : Bon sur l’ouest, plus faible sur l’est et le sud-est. L’heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.