Météo de ce mercredi : dégradation par l’est

Tandis que le soleil devrait encore se montrer généreux sur l’ouest et temporairement le centre, le ciel sera plus nuageux sur l’est avec dès le lever du jour, de faibles pluies le long de la frontière allemande. En cours de journée, les averses ou faibles pluies progresseront vers le centre mais ne devraient pas gagner l’extrême ouest. Le vent se renforce de secteur nord à nord-ouest avec quelques rafales jusqu’à 50 km/h. Les maxima atteindront 15° au littoral, 16 à 17° en Ardenne et jusqu’à 21° à Bruxelles. A noter en fin de journée et début de soirée, la possibilité d’un coup de tonnerre isolé.

La nuit prochaine

retour à un temps sec, les minima descendront entre 6 et 9°.

Frais mais sec demain et après puis week-end estival









Amélioration pour le week-end – © RTBF KEYWALL

Demain, les éclaircies devraient se développer rapidement et le temps restera sec. On notera toujours un vent sensible de nord à nord-ouest. Les maxima afficheront 12° en bord de mer, 14° en Ardenne, 15 à 16° dans le centre et même 19° sur l’extrême sud. Vendredi, temps sec aussi et un peu plus frais avant une remontée progressive du mercure pour le week-end. On attend 16 à 19° samedi, 19 à 22° dimanche et 20 à 24° lundi.

Indice électricité : Dégradé allant d’excellent sur le littoral et l’extrême ouest jusqu’à moyen, voire faible le long des frontières de l’est. L’heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.