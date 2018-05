Météo de ce mercredi: dernier jour de chaleur

Le soleil sera encore bien généreux ce matin avec des températures qui vont rapidement grimper. En début d’après-midi, des nuages bourgeonneront sur l’ouest du pays. En fin d’après-midi et début de soirée, quelques averses se développeront localement sur les reliefs. On aura de gros écarts de températures : 16° en bord de mer, 22° sur le Hainaut, 23° d’Anvers à l’Ardenne en passant par Bruxelles, 25° en région liégeoise, 26° en Gaume et 27° encore en Campine. Le vent de nord-ouest va légèrement se renforcer.

La nuit prochaine

les averses vont se répandre sur la moitié est essentiellement, les minima seront homogènes : 8 à 10°.

Nettement plus frais dès jeudi

Demain, l’air frais est chez nous avec pas mal de nuages dès le matin, le vent se renforce en s’orientant au secteur ouest à nord-ouest. L’impression de fraîcheur se renforcera nettement, d’autant que les températures ne dépasseront plus 12 à 16°. Le risque d’une averse restera maintenu sur l’extrême est du pays. Vendredi, le soleil revient et il fera sec et un peu moins venteux, on attend de 17 à 20°. Ce sera plutôt 19 à 22 ou 23° samedi avant le passage d’une zone de pluie dimanche dans la fraîcheur et un vent à nouveau modéré : 11 à 15°

Indice électricité : excellent partout, avant de se dégrader par l’ouest. L’heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.