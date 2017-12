Météo de ce mercredi : pluie, accalmie puis vent fort en fin de journée

Une zone de pluie a abordé le pays en cours de nuit, on constate déjà beaucoup de vent avec de la pluie en plaine, quelques flocons sur les hauteurs, la limite pluie-neige remonte de 300m en matinée vers 600m l’après-midi. Après la pluie du matin, retour de pas mal d’averses l’après-midi. En toute fin de journée, on notera des rafales de vent approchant les 100 km/h au littoral. Le vent sera modéré dans le centre mais pas plus de 40 km/h en rafale. Maxima de 3 à 7°.

Nuit prochaine

La situation deviendra plus délicate dans la nuit de mercredi à jeudi avec de la pluie se transformant en neige jusqu’en plaine. Une accumulation est à prévoir sur les hauteurs de l’Ardenne. Minima de -1 à +2°.

La neige revient en Ardenne la nuit prochaine









On va passer de la neige jeudi à des maxima de 9 à 13° samedi – © RTBF KEYWALL

Jeudi, temps moins venteux, un peu plus sec et plus frais. Retour d’une perturbation pluvio-neigeuse prévu pour la nuit de jeudi à vendredi suivie d’un redoux samedi. Situation potentiellement hivernale jeudi soir et vendredi matin. Un redoux devrait suivre dès vendredi après-midi et s’amplifier le week-end. Maxima jeudi de 0 à 5° en nette hausse pour le week-end (9 à localement 13° dès samedi).

Indice électricité : Médiocre partout aujourd’hui, l’éolien sera à la fête, surtout près du littoral. L’heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe entre 13 et 14h.