Météo de ce mercredi : soleil au sud, nuages au nord

Ce matin, le ciel s’est dégagé sur l’extrême sud et le long de la frontière française, par contre, les nuages sont plus nombreux de la région liégeoise jusqu’à la région anversoise. Une petite averse est encore possible localement en début de matinée. Par la suite, le temps redeviendra sec partout assez rapidement et des éclaircies plus larges se propageront du sud du territoire vers le centre. Les maxima, toujours bien doux afficheront 14 à 17°.

La nuit prochaine

le ciel restera partagé entre nuages et coins de ciel étoilé. Les minima descendront entre 4 et 8°.

Fin de semaine et week-end printaniers









Vers un deuxième week-end printanier d’affilée – © RTBF KEYWALL

Demain, nous devrions débuter la journée au sec avec quelques timides éclaircies sur l’est et le nord, puis le risque d’averses augmentera l’après-midi à partir du sud du pays. Il fera aussi doux que la veille avec des maxima de 15 à localement 21° (19° à Bruxelles). . Vendredi, à priori, temps sec, doux (14 à 19°) et lumineux, une tendance printanière qui se confirme pour le week-end avec des maxima de 17 à 21° samedi et 17 à localement 23° pour dimanche..

Indice électricité : Excellent le long de la frontière française au sud, moyen au centre et faible en Campine. L’heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.