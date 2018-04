Météo de ce vendredi: dégradé lumineux

Ce matin le ciel est bien dégagé sur le sud du pays, les nuages sont davantage présents sur l’ouest du pays. En cours de journée, les nuages et éclaircies continueront d’alterner sur l’ouest tandis qu’ailleurs, il s’agira plutôt de nuages d’altitude et d’un ciel laiteux. Le temps sera généralement sec et doux, le seul risque d’averse sera présent sur l’extrême ouest du pays ainsi que les Cantons de l’est. On atteindra 15 à 18° (13° au littoral et 19° en Campine). Le vent sera faible à modéré de secteur sud-ouest.

La nuit prochaine

Dans un premier temps, le risque d’une averse augmentera légèrement. Il fera à nouveau sec en fin de nuit avec des nuages bas, les minima descendront entre 4 et 8°.

Week-end doux, encore quelques averses samedi









Nous passerons un dimanche au sec – © RTBF KEYWALL

Demain, le ciel sera un peu plus chargé sur l’ouest du pays tandis que le soleil sera généreux ailleurs. En cours de journée, des nuages remonteront de la France vers nos régions. Des averses seront alors possibles et se développeront du sud vers le nord. Le parapluie sera donc quand-même utile. Maxima de 15 à 19°. Dimanche, le ciel reste partagé entre nuages et éclaircies mais il fera sec, les maxima atteindront 17 à 20 voire 21°. Le temps doux se confirme en début de semaine prochaine avec encore une averse possible lundi mais ensuite, dès mardi et pour quelques jours soleil et grande douceur s’installent : 17 à localement 24° pour mercredi par exemple.

Indice électricité : faiblard au littoral, moyen au centre et bon sur l’extrême sud du pays. L’heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.