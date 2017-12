Météo de ce vendredi: grisaille et fines pluies, encore et toujours

Les jours se suivent et se ressemblent toujours: la grisaille est encore bien présente sous forme de nuages bas ou de brouillard. Localement, un peu de bruine est possible, surtout sur les frontières de l’est. La situation évoluera peu aujourd’hui avec des nuages bas persistants. Les températures maximales atteindront 6° sur les reliefs et 9 à 10° en moyenne dans le centre.

La nuit prochaine

les nuages bas et le brouillard se reforment, les minimas seront compris entre 5 et 8°. Un peu de bruine est toujours possible.

Pas de changement ce week-end









Cadeau de Noël : le retour de quelques éclaircies – © RTBF KEYWALL

A priori, peu de changement pour le week-end avec toujours un ciel bien chargé, des températures douces pour la saison et de temps à autres de faibles bruines. C’est sûr à 100%, cette année, pas de Noël Blanc. Par contre, grande douceur avec 6 à 11° et l’espoir de revoir quelques rayons de soleil le jour de Noël.

Indice électricité: Vu la grisaille dominante: très faible à médiocre partout. L’heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe entre 12 et 14h.