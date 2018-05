Météo de ce vendredi : retour au calme

Après les orages d’hier, on peut parler d’un retour au calme ce matin avec par endroit des bancs de brumes ou de brouillard, soyez prudents. La journée s’annonce calme et les éclaircies devraient rendre la journée assez lumineuse. On n’exclut pas l’après-midi sous un nuage bourgeonnant, une dernière averse ponctuée d’un coup de tonnerre, mais ce sera marginal et bien loin de l’intensité des orages de ces derniers jours. Les températures continuent à lentement grimper, on atteindra 18° en bord de mer, 22° en Ardenne, 25° dans le centre et 26° de la Gaume à la Campine. Le vent de sud-ouest restera faible.

La nuit prochaine

retour d’un ciel étoilé, minima de 10 à 14°.

Week-end ensoleillé et chaud









Samedi, le soleil sera généreux, ce sera un temps sec et estival avec des maxima de 24 à 28° (localement jusqu’à 30° possibles en Campine). Dimanche, on perd un degré et les nuages bourgeonnent davantage, on pourrait déjà retrouver un orage de chaleur en fin de journée. Lundi, soleil le matin puis développements orageux plus nombreux l’après-midi, maxima de 23 à 26° (encore 29° en Campine).

Indice électricité : il redevient excellent partout avec le retour du soleil. L’heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.