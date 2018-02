Météo de ce vendredi: retour de la neige en Ardenne

Le net rafraichissement se met en place. Il est plus marqué sur les hauteurs qu’en plaine. Les averses de la nuit laissent déjà des traces de neige sur les hauteurs de l’Ardenne. La journée sera rythmée par des lignes d’averses, il s’agira de pluie sur l’ouest et le centre, de neige fondante au sud du Sillon Sambre-et-Meuse et de neige sur les hauteurs de l’Ardenne. Limite pluie-neige vers 300m ce matin s’abaissant localement vers 200m cet après-midi. Les maxima atteindront 1° sur les reliefs, 5 à 6 dans le centre avec un vent modéré d’ouest à nord-ouest. Sur les Fagnes, 5 à 10 cm de neige au sol sont possibles d’ici à ce soir.

La nuit prochaine

il y aura moins d’averses mais elles deviendront hivernales y compris en plaine avec des minima de -2 à +1°. Le sol pourrait être localement blanchi en cours de nuit jusqu’au centre du pays.

Le froid est à nos portes









Les températures vont plonger – © RTBF KEYWALL

Demain, encore un ciel assez chargé avec quelques averses, toujours neige fondante et pluie sur l’ouest, neige ailleurs. Maxima de 0 à 5°. Le froid s’intensifie dans la nuit de samedi à dimanche avec 0 à -5°. Dimanche, journée plus lumineuse mais glaciale avec -1 à +2 ou +3° au maximum. Lundi matin : -2 à -6°. La semaine prochaine sera sèche mais sibérienne avec -5 à -10° mardi matin et -4 à 0° en journée.



Indice électricité : Sous un ciel fort nuageux, on ira de : moyen au littoral à faible ailleurs. L’heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe entre 13 et 14h.

L’hiver lance sa première offensive









Déjà une fine pellicule ce matin en Ardenne – © D.COLLARD RTBF

Jusqu’ici, les épisodes neigeux ont été assez fréquents en Ardenne (cinq), mais à chaque fois, la neige a disparu dans les 72h suite à un net redoux. Cette fois, la neige est de retour mais le froid va ensuite s’engouffrer. Le gel va s’intensifier et nous allons donc connaître un épisode hivernal d’au moins une semaine. Voici déjà des photos de la neige ce matin en Ardenne. Elle devrait rester quelques jours au vu des températures prévues.









Météo de ce vendredi: retour de la neige en Ardenne – © Tous droits réservés