Météo: l’Hérault passe en vigilance rouge neige et verglas, 57 départements en orange

Chutes de neige à Lyon. –

AFP

Météo-France place mercredi après-midi 58 départements en vigilance orange et rouge pour divers phénomènes.

Onze départements rejoignent mercredi après-midi les 47 déjà placés en vigilance orange par Météo-France. Ainsi, un début de suivi est noté pour, les suivants: Ain (01), Aude (11), Doubs (25), Eure (27), Jura (39), Pyrénées-Orientales (66), Haute-Saône (70), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Seine-Maritime (76) et Territoire-de-Belfort (90).

L’agence annonce aussi un maintien des vigilances pour les départements suivants: Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Aube (10), Aveyron (12), Calvados (14), Charente (16), Charente-Maritime (17), Cher (18), Côte-d’Or (21), Côtes-d’Armor (22), Eure-et-Loir (28), Finistère (29), Gard (30), Haute-Garonne (31), Hérault (34), Ille-et-Vilaine (35), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Lozère (48), Maine-et-Loire (49), Manche (50), Haute-Marne (52), Mayenne (53), Morbihan (56), Nièvre (58), Orne (61), Saône-et-Loire (71), Sarthe (72), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Deux-Sèvres (79), Tarn (81), Var (83), Vendée (85), Vienne (86), Yonne (89), Essonne (91) et Val-d’Oise (95).

40 cm de neige cumulés sur l’Hérault

Dans le détail, tous ces départements sont en alerte pour de la neige et du verglas, sauf la côte languedocienne (littoral-Héraut, littoral-Aude et littoral-Pyrénées-Orientales) pour vagues-submersion, l’Aude pour pluie-inondations, le Tarn (81) et la Haute-Garonne (31) pour vents violents.

A noter, l’Hérault est sous le coup d’une double vigilance, orange pour pluie-inondation et rouge pour la neige et le verglas. D’ici 23 heures, la pluie sera remplacée par la neige avec le refroidissement, du coup, cette nuit et jusqu’en milieu de matinée de jeudi, on attend entre 5 à 20 cm supplémentaires de neige fraîche.

Les autoroutes autour de Montpellier sont bloquées par la neige. La préfecture de l’Hérault n’était pas été en mesure mercredi soir de préciser le nombre d’automobilistes bloqués sur ces voies. Selon différents témoignages, ils seraient au minimum plusieurs centaines autour de Montpellier.

Pour les accueillir la préfecture héraultaise a précisé qu’en prévision de cet épisode neigeux attendu des gymnases et salles avait été ouverts dans 18 municipalités héraultaises notamment à Saint Martin-de-Londres, Saint Mathieu-de-Tréviers, Saint Jean de Védas, Baillargues, Lunel, Lodève, Juvignac, Gigean, Mauguio et Montpellier.

La fin de ces phénomènes est prévue pour le vendredi 2 mars à 8 heures.