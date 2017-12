Métier de fêtes: la location de vaisselle et matériel Horeca

C’est l’un des secteurs très sollicité durant la période des fêtes: les loueurs de vaisselle et du matériel Horeca. Après les soirées d’entreprise et la Noël, ces derniers préparent désormais le rush du réveillon de la Saint-Sylvestre. Nous nous sommes rendus dans une entreprise située au coeur du marché matinal de Liège.

Les traiteurs défilent sur le parking de ce loueur de vaisselle. Le prochain réveillon a lieu dans quatre jours à peine. Ils ont du pain sur la planche. « Ici, c’est pour un banquet dans une salle le 31 décembre pour 110 personnes », précise Agnès Cox, l’un d’entre eux.

Pour Valentino Vruna, un autre traiteur, le travail est terminé. C’est donc retour à l’expéditeur, à l’arrière du bâtiment. Il ne lui reste plus qu’à déposer le matériel. « On ramène tout sale, c’est une facilité logistique, on ne doit pas s’embêter après l’événement à devoir tout renettoyer », dit-il.

Cette entreprise est l’une des plus importantes de la région. La gérante, Dominique Leboutte, est à la tête d’une brigade entièrement dédiée à la plonge industrielle. Chaque verre est scrupuleusement inspecté à la sortie du lave-vaisselle. La vaisselle défile, il n’y a pas de temps à perdre. D’une étonnante rapidité, Julien Baywier, un ouvrier, jongle littéralement avec les assiettes. « Sur la journée, je peux en faire entre 2.000 et 2.500 au moins. Même si c’est de l’eau osmosée sans calcaire, il faut quand-même vérifier que tout ressort nickel ».

Rentable en décembre mais pas seulement

Pendant que tout ce petit monde s’affaire en coulisses, au comptoir, d’autres clients passent encore une commande de dernière minute. La PME tourne à plein régime et pourtant, contrairement aux idées reçues, décembre n’est pas forcément le plus gros mois de l’année. « En général, notre plus grosse période se situe fin juin où il y a les fêtes d’école, les mariages … », explique Dominique Leboutte.

Des casseroles aux réchauds en passant par les cafetières, du chariot à glace aux chandeliers, des dizaines de plats ou paniers, un tel attirail réclame une logistique impeccable pour passer de l’obscurité de l’entrepôt à la lumière des salles de bal.