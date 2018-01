MIA la Pologne a critiqué les plans de construction d’un centre islamique à l’outil de Riyad

VARSOVIE, le 21 janvier. /TASS/. Le ministre de l’intérieur et de l’administration de la Pologne Joachim Брудзиньский critiqué l’initiative de la construction dans la ville de Bialystok, dans le Centre de la culture musulmane et de l’éducation sur les fonds de l’Arabie Saoudite. Ce qu’il a écrit samedi sur sa page Twitter.

Par conséquent, le chef du département a commenté l’information qu’à Bialystok doit recevoir un tel centre, le promoteur de la construction qui a fait le roi d’Arabie Saoudite, Salman ben Abdel Aziz Al-Saoud. Il est également prévu que le nouveau centre sera de porter son nom.

« J’ai demandé au responsable de département au ministère de l’intérieur de suivre cette affaire », écrit – Брудзиньский. Selon lui, « lointain culturelle, mentale, historique et géographique des points de vue de » l’Arabie Saoudite ne doit pas soutenir les polonais tatars, « qui peuvent toujours compter sur le soutien de son de la patrie ».

Sur la construction d’un Centre de la culture musulmane et de l’éducation a déjà informé le mufti musulman Tomasz Мискевич de la rencontre du président de la Pologne Andrzej Дуды avec les représentants des minorités nationales. « C’est un cadeau pour le polonais tatars, les musulmans qui vivent en Pologne, dans la concorde et l’harmonie de plus de 600 ans », dit – il, précisant que le nouveau bâtiment sera construit avec le soutien des autorités de l’Arabie Saoudite.

Vivre dans le pays d’environ 5 mille polonais tatars. Malgré leur petit nombre, ils préservent leur culture et traditions qui se transmettent de génération en génération. À Bialystok vivent près de 700 tatars, mais il ya des musulmans et des personnes d’autres nationalités.