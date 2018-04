Michael Turc est devenu un ambassadeur de Kaliningrad de la coupe du monde 2018

Michael Turc

© Sergey Bobylev/TASS

KALININGRAD, le 11 avril. /TASS/. L’ambassadeur de la ville-hôte de la coupe du monde de football 2018 de Kaliningrad dans l’environnement est devenu un musicien, fondateur et producteur du groupe d’art « turetsky » artiste du peuple de Russie Mikhaïl Turc.

Le chef populaire dans le pays du collectif musical est devenu le troisième ambassadeur de Kaliningrad de la coupe du monde 2018. Le nouvel ambassadeur a présenté le gouverneur de la région de Anton Алиханов d’une conférence de presse avant le premier test-match au nouveau stade de football « Kaliningrad », construit sur l’île d’Octobre, transmet TASS avec le lieu de l’événement.

« Je suis heureux d’accepter cette offre, je suis allé à cette proposition de rencontre et prêt à faire tout son possible pour que la ville de Kaliningrad et le football dans la ville de Kaliningrad, à ce stade de luxe, qui j’ai vu aujourd’hui a obtenu son merveilleux, lumineux, avec un bon départ au profit d’un grand pays », – a dit le Turc, en remarquant que le premier concert de la Chorale de Turc » a eu lieu en son temps à Kaliningrad, et cette ville est devenue une sorte de point de départ pour le collectif.

En tant qu’ambassadeur Turc à prendre part à des activités liées à la préparation de la coupe du monde 2018, représenter de Kaliningrad, de nombreuses réunions à la veille mondiale de football du championnat.

Le premier ambassadeur de Kaliningrad en tant que ville hôte de la coupe du monde 2018 est devenue la quintuple championne olympique de natation synchronisée Natalia Ischenko, maintenant qui occupe le poste de vice-premier ministre du gouvernement de la région de Kaliningrad, responsable des sports. En août dernier, il a été rejoint un acteur forain et animateur Alexandre Ревва.

Test match au stade de Kaliningrad » a commencé à 21:00 gmt. Il se déroule dans le cadre de la 32-ème tour de championnat de Russie parmi les clubs de Football de la ligue nationale (RÉPÉTITIONUNE). Locale « Baltika » rencontre самарскими « les Ailes de Conseils ».

Voir aussi

Rosreestr a enregistré le « Stade de Kaliningrad », construit pour la coupe du monde 2018

Le comité d’organisation de la coupe du monde 2018 surveillera le premier test match au stade de Kaliningrad

Алиханов: la région de Kaliningrad n’est pas de porter le budget de la « de la Baltique » dans la premier league