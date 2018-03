Michel et De Croo au Sénégal: les ports d’Anvers et Dakar renforcent leurs liens

Les autorités portuaires d’Anvers et de Dakar ont signé vendredi dans la capitale sénégalaise une convention de partenariat visant le co-développement de leurs infrastructures, en marge de la mission au Sénégal du Premier ministre Charles Michel et de son ministre de la Coopération au développement, Alexander De Croo.

Revitaliser le port de Dakar

Cet accord comprend trois volets. Le premier vise à revitaliser la partie la plus ancienne du port de Dakar en terminal polyvalent grâce à des investissements du Sénégal et de sociétés privées présentes au port d’Anvers. Le deuxième volet prévoit des échanges de savoir-faire et le troisième une assistance technique au port de Dakar pour appuyer son développement.

« Il ne s’agit pas d’un accord de politesse, mais d’un véritable partenariat doté de projets dans les secteurs de la formation et d’investissements conjoints », a commenté le responsable du développement international du port d’Anvers, Kristof Waterschoot.

Renforcer la croissance des infrastructures portuaires

Le port d’Anvers est le premier port européen vers l’Afrique, avec des parts de marché de 50 à 60%. « Les liens d’amitié renouvelés ce vendredi doivent permettre de renforcer la croissance des infrastructures portuaires pour le bénéfice de nos deux économies nationales », a poursuivi M. Waterschoot.

De leur côté, les autorités sénégalaises ont souligné « la volonté des deux parties de sortir des sentiers battus pour mettre en avant l’efficacité mais également le co-développement de leurs infrastructures portuaires ». Le port de Dakar poursuit l’ambition de devenir un hub régional majeur.