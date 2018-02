Michel Meyer (CGSP): « D’accord pour le changement mais sur une base objective et scientifique »

Le président de la CGSP, Michel Meyer, s’est expliqué ce mardi matin sur les raisons de la grève de ce 27 février.

Pour justifier le fait que le syndicat socialiste soit le seul à partir en grève, il déclare que la CGSP a sans doute eu « une lecture plus attentionnée » du projet déposé par le ministre Bacquelaine (MR) sur la table du Conseil des ministres. Un texte qui , rappelle-t-il, est « discriminatoire par rapport aux femmes, au genre, à l’âge à l’embauche » et dont « les critères de pénibilité ne sont pas suffisants ».

« D’accord pour le changement mais sur une base objective et scientifique » »

Pour Michel Meyer, l’objectif aujourd’hui est de voir quels sont les métiers pénibles par rapport à l’évolution : « Est-ce qu’un métier pénible il y a 100 ans l’est toujours aujourd’hui ? » ; « Est-ce que l’on peut encore considérer que l’on peut partir à la pension à 55 ans ? Ça c’est une question que l’on peut se poser. Mais, est-ce que pour cela on doit dire qu’il faut avoir 44 ans de carrière à 60 ans, donc avoir commencé à 16 ans pour partir ? ». Autrement dit, « même avec la pénibilité vous ne pourrez pas partir avant 60 ans ».

Pour le reste, il se défend de vouloir garder les avantages pour tous : « Nous n’avons jamais dit que tout le monde devait garder ses avantages. Nous, ce que nous disons, c’est qu’il faut avoir une liste, arrêtée par le gouvernement, des métiers qu’ils pensent être pénibles ; qu’on puisse discuter ensemble pour dire : ‘Nous, il nous semble que vous avez oublié tel ou tel critère ; mais, il faut que cela se fasse sur une base scientifique ».

Et de poursuivre : « Si c’est pour donner à tous ceux qui ont actuellement des avantages de pénibilité, il ne faut pas changer le système, ils les ont. Par contre, si c’est pour dire nous allons prendre en compte, par exemple, les éboueurs (actuellement ils n’ont pas de pénibilité). On ne peut pas admettre que ces gens-là soient obligés de courir derrière le camion à immondices jusque 65 ans. Non ! Mais est-ce que pour autant, on doit dire aux enseignants qu’ils n’ont pas un métier pénible ? Mais non ! »

Les statistiques comme première base

Pour définir les critères de pénibilité, Michel Meyer propose de partir dans un premier temps sur les chiffres des métiers où « il y a le plus de problèmes » : « On connaît les métiers où il y a le plus de burn out, les métiers dans lesquels il y a le plus d’accidents de travail, de maladies professionnelles. Tout cela on le sait puisqu’il y a des statistiques. Pourquoi est-ce qu’on ne se sert pas de ça pour dire : ‘Voilà, une des premières cibles pourrait être ceux-là’, puisque c’est là qu’on a le plus de problèmes' ».

« Travailler dans une enveloppe fermée, c’est impossible ! »

Pour le président de la CGSP, il est impossible réaliser cette réforme des pensions avec une enveloppe fermée, il faut plus de moyens.

Et quand on lui rappelle que le gouvernement s’y refuse, il répond : « J’ai l’impression que Mr Bacquelaine, c’est un petit peu comme un tour opérateur qui propose le plus beau voyage du monde à tout le monde. Il lance toutes les invitations et puis, quand il vient avec son autocar de 52 places pour faire entrer les gens dedans, il y a 100.000 personnes qui attendent. Et là, il donne les clefs au chauffeur et il dit : ‘Choisis qui va rentrer dans le car' ».

Pour Michel Meyer, si la réforme doit prendre un an ou deux ans de plus, ce n’est pas grave tant que tout le monde se met « réellement autour de la table sans aucun diktat ».

Sa réponse au ministre Bacquelaine

Michel Meyer a, par ailleurs, réagi aux propos du ministre des Pensions tenus ce mardi matin sur nos antenne : « Il faudrait de la concertation disait Bacquelaine ce matin en radio. Cela fait deux ans que nous lui demandons des chiffres, deux ans que nous demandons des dossiers, deux ans que nous demandons des textes pour pouvoir voir la faisabilité de la réforme d’un point de vue administratif ; être bien sûr que l’on comprenne bien tout de la même façon, et que l’on se dise voilà les effets que cela va donner. Rien jusqu’à présent…Le seul texte qu’il nous a donné est celui qu’il a voulu déposer en catimini sur le table du Conseil des ministres ».

D’ailleurs, « si ce projet était passé en première lecture en décembre, on n’aurait pas pu changer grand chose après ».