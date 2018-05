Microsoft confirme un problème avec une mise à jour de Windows 10 sur certains ordinateurs

Plusieurs ordinateurs tournant sous le système d’exploitation Windows 10 ont rencontré des problèmes lors d’une mise à jour récente, indique vendredi Microsoft Belgique, confirmant des articles en ce sens parus dans la presse francophone. L’entreprise est au courant et travaille activement avec la société Avast, qui développe des logiciels anti-virus. Elle invite surtout les propriétaires d’ordinateurs à continuer de faire les mises à jour qui leur sont proposées.

Les problèmes, tels qu’un écran noir ou des applications qui disparaissent, rendent l’ordinateur provisoirement inutilisable. Ils semblent être liés au logiciel anti-virus Avast. Microsoft collabore donc avec cette entreprise pour résoudre cette situation, précise Kathleen Dewaele, sa porte-parole pour la Belgique.

Celle-ci insiste pour que les propriétaires d’ordinateurs continuent à mettre à jour leurs appareils. « Ces updates sont importants et sont nécessaires à résoudre de nouvelles cyberattaques éventuelles », précise-t-elle.

Elle invite également les personnes touchées à prendre contact avec le service à la clientèle de Microsoft, soit via Internet, soit via le numéro 02/503.31.13. « Il est là pour les aider. Il y a certaines procédures à suivre et le problème est facile à résoudre », assure la porte-parole.