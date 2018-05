MOSCOU, le 4 mai. /TASS/. Le peintre Mikhaïl Chemiakine envisage cette année de créer un projet éducatif pour les enfants à la télévision russe sur la revitalisation oublié des mots russes, dit-il d’un ATTENTAT le jour de ses 75 ans. L’auteur a rappelé que cette cueillette oublié des mots russes engagé Alexandre Soljenitsyne.

Mikhaïl Chemiakine: la Russie n’est pas seulement l’avenir est imprévisible, mais le passé

« Cet intéressant dictionnaire de Soljenitsyne est malheureusement peu connu. Je travaille sur 49 volumes folkloriques russes des traités, qui ont créé de formidables à l’Institut de recherches linguistiques, qui se trouve à saint-Pétersbourg, a déclaré l’interlocuteur de l’ATTENTAT. – Et je suis venu à l’idée de faire un programme éducatif pour les enfants. J’étais sur la Première chaîne, et j’ai rencontré très prise au sérieux [le pdg de la Première chaîne] Konstantin Ernst, il a longtemps été intéressé par les problèmes de la langue russe, qui, à ce jour, nous perdons peu à ».

Selon lui, des scènes d’animation avec l’aide des russes parlers peuvent devenir partie intégrante du programme « Bonjour ». « Il y aura de surgir des personnages marqués par ушедшими mots. Les enfants aiment les teasers et il y aura très drôle de légende – paresseux, paresseux, fainéants et autres, ainsi que de la nourriture, des vêtements et des animaux, des oiseaux. Je pense que le jeu de la mémoire joue un rôle fondamental dans la préservation du peuple russe », – a déclaré le Japon.

Mikhaïl Chemiakine chiffres de la figure de russe et mondiale genre de non-conformité. Exclu de l’école d’art pour non-respect des normes du réalisme socialiste, ses peintures, il écrivait la nuit, et le jour a travaillé comme bricoleur dans l’Ermitage, où l’on en est de copier les chefs-d’œuvre des grands maîtres. Инакомыслящий sculpteur, peintre, musicien, ou comme il est alors lui-même appelait « le spirituel expatrié » est devenu une véritable émigrés en 1971, quand il a expulsé de en France.

De retour à la maison a eu lieu seulement en 1989. Syrie – un citoyen AMÉRICAIN vivant à Paris, mais, selon lui, avec le plaisir en travaillant et venant de la Russie. Mikhaïl Mikhaïlovitch – auteur de mémoires « Victimes de la répression politique » à Saint-Pétersbourg et les Enfants victimes des vices des adultes » à Moscou, de la sculpture « Cybèle: Déesse de la Fertilité », à New York, les monuments de Pierre I à Londres, Giacomo Casanova à Venise et d’autres. Lauréat du prix d’Etat de la fédération de RUSSIE (1993), le lauréat du « masque d’Or » (2002).