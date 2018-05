Mikhaïl Poretchenkov jouera dans le film à propos de la lutte contre le terrorisme « Génie des matériaux »

MOSCOU, 26 mai. /TASS/. Le producteur d’Oleg Chtrom a présenté samedi son futur projet d’action et d’aventure « Génie des matériaux » à propos de la lutte contre le terrorisme. Sur le film, il est dit dans le Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE sur la protection de projets dans le domaine du cinéma, de prétendant à l’obtention des subventions du budget fédéral, le correspondant transmet TASS.

« C’est un projet sur la responsabilité sociale significative le problème de la lutte contre le terrorisme », a déclaré le producteur.

Le film est réalisé par Ilya Makarov, l’auteur du projet – major général de GU MVD André Molchanov. Selon le producteur, Mikhaïl Poretchenkov a déjà accepté de jouer dans ce film, également dans le tableau veulent inviter Svetlana Ivanov, André Мерзликина et Valeria Баринова.

Selon l’histoire, pris au piège dans la commande d’un navire « Académicien Scriabine » un ancien sous-marinier, старпом et la journaliste ne savent pas que les sous-vue écologique, les expéditions, les terroristes vont utiliser l’arme nucléaire sous-marin coulé dans le triangle des Bermudes. Le budget du film – 100 millions de roubles, le Ministère de la culture, les auteurs demandent de 70 millions de

Samedi, le Ministère de la culture envisagent un avenir d’auteur et le cinéma expérimental, ainsi que les feuilletons. Tout sera présentée 68 peintures dans le genre expérimental et le cinéma d’auteur et six séries télévisées. Quelle bande recevront des aides d’état sera connu plus tard.