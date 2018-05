MOSCOU, 26 mai. /TASS/. Serbe acteur Milos Бикович, connu des téléspectateurs sur les peintures de « Glace », « coup de soleil », peut jouer dans le film d’Alexandre Богуславского « Oubliés des dieux ». L’acteur atteint un accord préliminaire, a déclaré le directeur samedi, le Ministère de la culture sur la protection de projets dans le domaine du cinéma, de prétendant à l’obtention des subventions du budget fédéral, le correspondant transmet TASS.

« C’est l’histoire d’une collision dissemblables des sociétés. En raison d’un malentendu peut se produire en cas de catastrophe, qui peut empêcher que de l’amour des deux personnages principaux – ils sont de différentes sociétés. Avec Milos Биковичем atteint un accord préliminaire », a déclaré Bogouslavsky.

Selon lui, le tournage aura lieu sur l’île de Sakhaline. « Saint-Pétersbourg forum économique international a été signé un accord sur la prise en charge [de l’administration] », – a déclaré le réalisateur. Le budget total de l’oeuvre de 180 millions de roubles, les auteurs demandent au Ministère de la culture de 70 millions de roubles.

La production de peintures s’occupera de la société « Киноданц », qui a également introduit питчинге le projet « Genesis », réalisé par Dusan Глигорова. « L’homme n’a pas de frontières, il peut faire lui-même. Chez l’homme il y a seulement ces limites, qu’elle crée lui-même », – a dit le directeur.

Selon l’auteur du scénario Sergey Калужанова, c’est « l’histoire imparfaite de l’homme dans un monde parfait ». « Une fois que le héros comprend que même lui, imparfait, peut faire quelque chose, sa vie change, il apparaît et l’amour, et les amis », a ajouté le scénariste. Le budget total de la peinture sera de 244 millions de roubles, le montant demandé au ministère – de 40 millions de

Aussi les experts ont présenté un film historique « une Centaine » de production d’un budget de 500 millions de roubles. Son action se déroule en 1916. On suppose que, dans l’image, il peut jouer Ivan Okhlobystin.

Les projets de protection

Vendredi, le Ministère de la culture de la réunion du conseil d’experts sur le côté du cinéma pour les enfants et du conseil d’experts sur le côté du cinéma des cinéastes-debutants. Samedi, le Ministère de la culture envisagent un avenir d’auteur et le cinéma expérimental, ainsi que les feuilletons. Tout sera présentée 68 peintures dans le genre expérimental et le cinéma d’auteur et six séries télévisées. Quelle bande recevront des aides d’état sera connu plus tard.