Milos Бикович

© Viacheslav Prokofiev/TASS

BELGRADE, le 22 mai. /Corr. TASS Paul Бушуев/. Serbe acteur de Milos Бикович, connu de l’opinion publique russe sur les films « Духless 2 », « coup de soleil », « la Glace » et à la série télévisée « Le « Eleon », a prononcé en tant que producteur du nouveau film. Comme l’a rapporté l’acteur sur l’un des serbes de talk-show, il a l’intention de réaliser un film sur un scientifique Nicolet Тесле. En outre, on suppose que le rôle de Tesla est également accomplira Бикович.

« Nous travaillons sur le film de Nicolas Тесле. Il doit être russo-serbe-hollywoodienne conjointe des produits. Nous voulons montrer la vie de Tesla à travers le monde, et son incroyable déclarations, les idées et les pensées qui lui ont été, nous le ferons un peu plus près pour le monde public. En outre, nous montrons que la Serbie a fait sa contribution à la révolution technologique et général sur les progrès du monde », a déclaré Бикович.

En réponse à la question, si elle accepte d’être jouer Теслу, l’acteur a déclaré: « À l’heure actuelle doit jouer je, si, bien sûr, vous ne verrez plus le bon candidat, mais jusqu’à ce que oui.

Nikola Tesla (1856-1943), physicien, ingénieur d’origine serbe, auteur de plus d’une centaine d’inventions, dont beaucoup ont révolutionné la vie de l’humanité. La plus connue, a reçu pour la création de dispositifs fonctionnant sur courant alternatif, et de cohérence à la criminalisation des idées de l’existence de l’éther.