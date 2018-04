Ministère dans les plus brefs délais préparerait des commentaires sur le rapport de l’OIAC sur l’affaire Скрипаля

MOSCOU, 13 avril. /TASS/. Rapport de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) de l’affaire Скрипаля soulève de nombreuses questions de Минпромторга de la fédération de RUSSIE, le ministère russe dans les plus brefs délais préparerait des commentaires sur le rapport. Cela a été rapporté par TASS auprès de l’office.

« Nos experts en maintenant examiner attentivement la demande de l’OIAC, le rapport de Format et le contenu du document de provoquer un grand nombre de questions. Nos questions et observations sur le document sera préparé dans les plus brefs délais sur les résultats de la collaboration d’avancement avec les organismes compétents et experts de la communauté », – dit dans le ministère.

Dans son rapport, racontent en russie, le ministère, que l’équipe technique de l’OIAC a été informé par les scientifiques de la Défense technologique et scientifique dans le laboratoire de Porton Daun sur la structure chimique de la substance. « Est noté que cette substance n’est pas dans les listes de substances placées sous contrôle de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques », – a ajouté à la Минпромторге.

Le 4 mars, 66 ans, ex-colonel du GRU Sergey Скрипаль, condamné en Russie pour espionnage au profit du royaume-Uni, et de ses 33 ans, fille de Julia ont été victimes, à Salisbury, selon la version de la partie britannique, aux neurotoxique de la substance. Londres a prononcé des allégations indiquant que cette substance aurait été élaboré en Russie, et, à ce titre, sans aucune preuve, a accusé Moscou d’avoir participé à l’incident. La partie russe a catégoriquement rejeté les accusations, indiquant que les programmes de développement d’une telle substance ni l’URSS, ni la Russie n’existait pas. L’organisation pour l’interdiction des armes chimiques dans un rapport publié le 12 avril, le rapport a confirmé les données sur la nature de l’agent chimique, mais n’a pas son origine.

À la suite diplomatique a éclaté le scandale un certain nombre de pays occidentaux « , en signe de solidarité avec le royaume-uni a décidé de renvoyer au total, plus d’une centaine de diplomates russes, ce que Moscou a répondu miroir de mesures sur la base du principe de réciprocité.