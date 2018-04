Ministère de la défense a remis à RIO de rares documents sur l’histoire du camp de concentration de Sobibor

MOSCOU, 10 avril. /TASS/. Les archives centrales du Ministère de la défense a transmis Russe de la société historique (RIO) un recueil de documents sur l’histoire fasciste du camp de concentration de Sobibor, rapporte mardi le service de presse de la société.

« Les archives centrales du Ministère de la défense de la Fédération de russie a remis Russe de la société historique unique recueil de documents sur l’histoire du camp d’extermination de Sobibor, en vigueur sur le territoire de la Pologne dans les années 1942-1943. Ces matériaux n’avaient jamais été publiées, et bientôt seront disponibles sur le site Russe de la société historique », – dit dans le message.

Parmi les documents – le témoignage d’anciens prisonniers du camp, les habitants des villages environnants des images d’archives, des copies de докладных des notes, des références et des actes de l’armée Rouge, datant de 1944 année. Et notamment une copie de l’acte signé par les résidents locaux et les représentants de l’armée Rouge, sur l’organisation des camps de concentration et de masse, la destruction des populations civiles et des prisonniers de guerre. Comme le document, le camp se composait d’officiers SS, et les gardes étaient des soldats de la division « Galicia ».

Parmi les documents d’archives il y a aussi l’aide du chef de la 7ème direction de la politique de la 8-ème gardes de l’armée le lieutenant-colonel Шелюбского sur l’activité des nazis. En elle, en particulier, stipule qu’à la gare de Sobibor été signalés jusqu’à six ferroviaires échelons dans la journée, chacun était de l’ordre de 2000 personnes, dont des enfants et des personnes âgées.

Le camp de concentration de Sobibor a agi à partir de mai 1942 à octobre 1943. À ce moment-là ont été tués 250 mille juifs de Pologne et d’autres pays européens. Le camp a cessé d’exister après la révolte de prisonniers, dirigé officier soviétique Alexandre Petchersky. Dans la révolte, ont participé près de 400 prisonniers, ils ont réussi à tuer quelques gardes et à travers le champ de mines de partir dans la forêt. Environ 80 personnes ont été tuées lors de l’évasion, 170 ont ensuite été découverts lors des raids et fusillés, environ 100 personnes ont été délivrés aux nazis ou tués par des collaborateurs locaux, jusqu’à la fin de la guerre, vécu seulement 53 partie de la rébellion.