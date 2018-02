Ministère des sports: la tenue prévue dans la Russie de la compétition n’est pas en danger

Le bâtiment РУСАДА

MOSCOU, le 28 février. /TASS/. La tenue prévue dans la Russie de tournois, y compris le championnat du monde de football de 2018, n’est pas en danger, les organisateurs garantissent la tenue de la compétition au plus haut niveau. Ce sujet TASS a signalé au Ministère des sports de la fédération de RUSSIE en réponse à une demande officielle.

« La tenue prévue dans la Russie de la compétition n’est pas en danger. Nous sommes totalement concentrés sur l’organisation de ces tournois, le droit de la Russie a déjà reçu. Et nous nous assurons qu’ils seront menées au plus haut niveau. Un maximum d’attention toute particulière est accordée à la coupe du monde de football, et de l’Universiade d’hiver à Krasnoïarsk », – a déclaré dans un communiqué officiel de l’office.

« Extraits du document, qui sont maintenant activement à la discussion, ont été publiés dans la dernière année, et sur le conseil des fondateurs de l’agence Mondiale antidopage (WADA) en novembre, a établi une nouvelle norme internationale en matière de conformité, qui entrera en vigueur le 1er avril 2018. Cette approche à tous les pays qui revendiquent la tenue de la compétition », – il est rapporté dans le texte.

L’office a noté que la reprise Russe antidopage de l’agence (РУСАДА) est l’un des principaux objectifs du ministère. « Personne n’a jamais nié que le processus de récupération РУСАДА difficile, c’est une question pas un jour, nous avons eu à cœur au-dessus de lui travaillons. Pour nous, c’est maintenant l’une des principales tâches. À ce stade, l’organisation totalement réformé, et de l’audit a montré une volonté de travail en mai, sera examinée la récupération РУСАДА », a souligné auprès de l’office..

Dans la prochaine année et demie, la Russie prendra des grands tournois internationaux, comme la Coupe du monde de biathlon à Tioumen (20-25 mars 2018), le championnat d’Europe de sport de la lutte Kaspiysk (30 avril – 6 mai 2018), une étape de la Coupe du monde d’escrime à Saint-Pétersbourg (4-6 mai 2018), le championnat du monde de football (14 juin – 15 juillet 2018), étape de la coupe du monde de courses dans la classe des voitures de Formule 1 à Sotchi (du 28 au 30 septembre 2018, contrat pour la réalisation de la phase calculé jusqu’en 2025), le championnat du monde de saut sur le trampoline à Saint-Pétersbourg (7-10 novembre 2018), les Universiades à Krasnoïarsk (2-12 mars 2019).

Les amendements au code de la WADA

Mardi le représentant officiel de l’agence Mondiale antidopage (WADA) Maggie Durand en réponse à la demande TASS a rapporté que, dans la communication, tel que modifié le code de l’organisation à partir de novembre 2017, internationaux de la fédération s’engagent à accepter les demandes pour la tenue des championnats du monde et d’autres événements sportifs internationaux de pays, dont le gouvernement a ratifié, accepté, approuvé ou adhéré à la convention de l’UNESCO, et où le comité national olympique et l’organisation nationale antidopage conformes au code WADA.

Ainsi, la Russie ne sera pas en mesure de déposer des demandes pour la tenue de compétitions internationales en raison de l’état actuel de РУСАДА, qui en novembre 2015, a été reconnu non conforme aux exigences de la WADA. En novembre 2017, lors de la réunion du conseil des fondateurs de WADA à Séoul, il a été décidé de prolonger le statut de РУСАДА en tant qu’organisation, n’est pas pertinente du code. Au début de février, le chef de WADA Craig Reedy a déclaré qu’il espère restaurer РУСАДА dans ses droits, quelques mois plus tard, après la fin des jeux Olympiques se dérouleront à pyeongchang.