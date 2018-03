© Vadim Гришанкин/Gestion du service de presse et d’information de la Défense de la Russie/TASS

MOSCOU, le 2 mars. /TASS/. CONSTITUTIONNELLE de la fédération de RUSSIE et l’armée de l’RAA mènent à l’est, antiterroriste mondiale de l’opération en réponse à la provocation de combattants, violent quotidien humanitaires de la pause.

Voir aussi







Que se passe en république Orientale,



Sur ce, a déclaré vendredi lors d’un briefing le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova.

« À l’annonce russes et syriens militaires quotidienne humanitaire de cinq heures de pause et de la création d’un corridor pour la sortie désireux de l’est de Huta les terroristes ont répondu désespérés de mortier, empêchant sûr, le mouvement des personnes et de l’aide humanitaire », a déclaré le diplomate.

« Ces provocations de la part des groupes armés illégaux ont fait de l’inévitable grande échelle terrestre antiterroriste mondiale de l’opération dans l’est,, elle est prise en charge avec l’air de la force aérienne de la Syrie et CONSTITUTIONNELLE de la Russie », – a dit Zakharova.