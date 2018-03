Ministre des affaires étrangères: de la fédération de RUSSIE et de Madagascar ont l’intention de développer la coopération politique et économique

MOSCOU, le 2 mars. /TASS/. La russie et Madagascar sont configurés sur la poursuite du développement de la coopération dans les domaines politique, les domaines économique et humanitaire. Cela a été rapporté vendredi au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE à l’issue hollande sur le moyen-Orient et de l’Afrique → Mikhaïl Bogdanov avec le président de Madagascar Erie Радзаунаримампианиной.

« Au cours de l’intéressé, un échange de vues sur un ensemble de questions d’actualité de l’agenda bilatéral, il a été exprimé la satisfaction mutuelle en raison de l’intensification des multiples facettes de l’interaction de la Russie et de Madagascar, y compris les échanges interparlementaires, les contacts des représentants des milieux d’affaires, confirmé mutuel de l’attitude de Moscou et d’Antananarivo sur la poursuite de la promotion d’une coopération fructueuse dans les domaines politique, économique, humanitaire et d’autres domaines », a souligné l’otan.