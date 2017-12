Ministre des affaires étrangères: l’arrestation du norvégien de l’ue contre la Russie ne sera pas sur les relations entre les deux pays

MOSCOU, le 28 décembre. /TASS/. La russie estime que l’arrestation à Moscou du citoyen de la Norvège Berg, Frode sur des soupçons d’espionnage ne peut pas causer un grave impact sur les relations bilatérales. Ce sujet a déclaré jeudi le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova.

« En ce qui concerne une incidence globale sur les relations bilatérales, je pense qu’il n’est absolument pas le cas, qui peut ainsi caractériser. Nous avons l’évolution des relations avec la Norvège, dans différents domaines, tel est le cas, c’est désagréable, mais en conséquence et à la législation de notre pays prévoit des mesures adéquates dans ce cas », dit – elle.

Zakharova a signalé qu’au, situé dans le centre de DÉTENTION de Lefortovo, bénéficient de tous les droits prévus par la loi, notamment à l’aide d’un avocat, d’un interprète, sur consulaires de la réunion et des soins médicaux. « Des plaintes, ou à un quelconque recours de la part de l’inculpé n’arrive », a – t-elle ajouté.

Le 9 décembre Лефортовский un tribunal de Moscou a autorisé l’arrestation de l’accusé d’espionnage Bergh avant le 5 février 2018. Selon les MÉDIAS, il a été arrêté le FSB de la fédération de RUSSIE dans le cadre de l’opération lors de la réception des documents contenant des informations sensibles. Une conséquence de la estime que ces documents relatifs à la marine de la fédération de RUSSIE, lui a transmis arrêté à la fin de novembre Лефортовский le tribunal citoyen de la fédération de RUSSIE, Alexeï Житнюк, qui est accusé de trahison. L’avocat de Bergh, Ilya Novikov TASS a déclaré que son mandant nie la culpabilité.

Comme l’a rapporté Norvégienne etat diffuseur Berg est venu à Moscou le 4 décembre pour visiter des parents et amis. Auparavant, il a travaillé sur le point de passage de la frontière de la Norvège et de la fédération de RUSSIE. Il a occupé le poste d’inspecteur dans la sous-norvégien минюсту edge commissariat, qui est responsable du respect des dispositions d’un traité bilatéral sur le mode de la coopération russo-norvégienne de la frontière et les modalités de règlement des conflits frontaliers et les incidents. En 2014, Berg, qui vit dans la ville norvégienne de Kirkenes à 9 km de la frontière avec la RUSSIE, a pris sa retraite.