Минстрой propose d’expulser des locataires de logement d’urgence seulement dans l’énergie de la maison

MOSCOU, le 11 mai. /TASS/. Минстрой de la Russie propose de construire une seule maison éconergétique pour la réinstallation de logement d’urgence. Une telle initiative est contenue dans le projet de loi sur le mécanisme de réinstallation de logement d’urgence, a déclaré le chef adjoint du ministère de André Zèbres.

« Le projet de loi a déjà discuté sur le site du gouvernement. Dans le cas d’un soutien de l’état à dessein sur la construction de logements pour l’usage social pour la réinstallation de logement d’urgence, certainement, nous avons besoin de construire ces maisons à haute efficacité énergétique et les mécanismes du contrat du cycle de vie », dit – il à l’issue d’une réunion de la table ronde sur le thème « Ресурсоснабжение et de l’efficacité énergétique dans le logement et les services publics » à la Douma d’etat.

Précédemment Минстрой a présenté le projet de loi du gouvernement sur le mécanisme de réinstallation de logement d’urgence, contenant des propositions sur l’application du mécanisme de rénovation dans les régions. Le projet de loi prévoit la création spécialisé de l’habitation, qui sera produite à la réinstallation des personnes de logement d’urgence sur les conditions de cofinancement fédéral et régional budgets. Aussi, le projet admet la possibilité d’une réinstallation de logement d’urgence pour les grandes métropoles de l’algorithme de rénovation pour le compte d’investisseurs. La quantité de réinstallation – environ 2 millions de pieds carrés.m par an.

Le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine a ordonné à 2024, de réduire le volume adéquat pour des séjours de l’habitat. La mesure en question est contenue dans le décret « Sur les objectifs nationaux et les objectifs stratégiques de développement de la Fédération de russie jusqu’en l’an 2024 ». Pour l’exécution de la tâche de mise en place de mécanismes de réinstallation des citoyens de la adéquat pour des séjours de logement visant à assurer le respect de leurs droits au logement, par la législation de la fédération de RUSSIE.

À l’heure actuelle la migration des citoyens de logement d’urgence engagés dans le Fonds de promotion de la réforme des services PUBLICS et Минстрой de la Russie. La réinstallation des citoyens est réalisée à partir du fonds du logement, reconnue d’urgence avant le 1er janvier 2012.