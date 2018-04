ROSTOV-SUR-le-DON, le 13 avril. /TASS/. Réduire russo-américain de coopération dans le domaine de la science et de l’éducation, sur fond de nouvelles sanctions des états-UNIS à l’égard de la Russie n’est pas prévu, logiciels de collaboration dans ces domaines continueront à évoluer. Sur cela a communiqu TASS vendredi à Rostov-sur-le-Don, premier vice-président du comité de la Douma de la fédération de RUSSIE de l’éducation et de la science, Guennadi Onichtchenko.

« C’est dans les plans ne sont pas inclus au Contraire, fera tout pour que cela [coopération] s’est poursuivie наращивалось. Parce que ce qui se passe aujourd’hui, décide de ne pas le peuple américain, il décide habitués mondial de la domination de l’élite de washington », a déclaré mohamed abbou, en réponse à la question TASS sur les perspectives de réduction de la collaboration russo-américaines sur les programmes en science et en éducation.

Selon lui, la science et l’éducation d’aujourd’hui ne restent pas en dehors du cadre de la politique mondiale, mais orientés « sur leur valeur ».

« Nous avons récemment adopté à la Douma d’etat de la loi sur les autres pouvoirs de l’académie Russe des sciences, qui reconnaît son droit directs des relations internationales. C’est déjà retrouvé хлесткое le nom de « la diplomatie ». Littéralement, le 16 avril à Moscou aura lieu la sixième conférence sur le VIH et le SIDA, viennent les scientifiques américains, qui vont présenter des rapports, des conférences Tout cela va évoluer », a ajouté l’interlocuteur de l’agence.

Le 6 avril, Washington a imposé des sanctions contre sept des entrepreneurs russes parmi les plus grands, 17 des fonctionnaires et des dirigeants de госкорпораций, ainsi que contre 12, de sociétés privées et de deux organismes d’état comme la réponse à la « méchante d’activités du gouvernement de la fédération de RUSSIE. Selon les explications du ministre des finances, les actifs de toutes les 24 énumérés citoyens et de 14 organisations, si elles se trouvent dans la juridiction des états-UNIS, sont soumis au gel. Les américains est également interdit de maintenir des relations professionnelles avec фигурантами de la liste. Du MAE de la fédération de RUSSIE a déclaré que la Russie ne laissera pas de nouvelles sanctions des états-UNIS sans réponse rigide.