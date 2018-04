Molenbeek: l’absentéisme des fonctionnaires communaux en hausse, suite aux attentats

L’absentéisme parmi le personnel communal de Molenbeek-Saint-Jean est en forte hausse. Selon les derniers rapports réalisés par le service des Ressources humaines, il atteint 9,77% en 2015-2016. Cela correspond à 30.644 jours d’absence pour un personnel comptant 1223 travailleurs. Entre 2014 et 2015, le taux d’absentéisme n’était « que » de 6,6% soit 21.913 jours d’absences (effectif: 1239 personnes).

Comment expliquer cette hausse brutale de l’absentéisme? Pour le cabinet de la bourgmestre Françoise Schepmans (MR), interrogé par la RTBF, il y a la surcharge de travail. La commune est sous plan de redressement: toutes les dépenses sont contrôlées par la tutelle régionale. Parmi ces dépenses, il y a le recrutement de collaborateurs, rendu quasi impossible vu l’obligation pour la commune de maîtriser ses coûts. Dans certains services, il faut souvent travailler plus avec moins de moyens humains. Résultat: les travailleurs craquent et prennent un congé de maladie.

Démotivation

Cette surcharge de travail provient notamment de la gestion post-attentats du 13 novembre 2015 et du 22 mars 2016. Les équipes locales ont été fortement sollicitées. Gardiens de paix, fonctionnaires de prévention, services en lien avec la zone de police (aides aux victimes), Etat-civil et Population, contrôleurs de l’urbanisme: des départements entiers ont été mis à contribution pour répondre à l’urgence liée à la lutte contre le radicalisme violent.

Pour Ali Ouassari, permanent syndical CSC, il y a d’autres facteurs expliquant la problématique. « Le nombre d’habitants augmente, mais le personnel communal n’a pas été renforcé. Du coup, cela engendre une surcharge de travail avec en bout de chaîne un personnel qui craque », avance le syndicaliste. Autre élément: l’absence, selon la CSC, d’une vraie politique de ressources humaines. « Le personnel n’est plus motivé et n’a pas de perspective. Il n’y a plus de nominations par exemple. Des travailleurs en poste depuis 20 ou 30 ans ne voient aucune perspective de carrière. Par ailleurs, il existe également une démotivation au sein des fonctions subalternes en raison des faibles salaires, de l’absence de formations et de promotions. »

Mesures pour améliorer le cadre de travail

De leur côté, les autorités confient avoir mis en place des mesures pour améliorer le bien-être au travail et ainsi faire chuter l’absentéisme. « Nous entreprenons aussi des actions pour améliorer les conditions de travail », explique le cabinet de la bourgmestre, « avec l’ouverture d’un nouveau bâtiment de population rue Vandermaelen. Celui-ci est plus aéré avec beaucoup plus de place pour les employés. Il y a aussi la création de la nouvelle antenne rue Charles Malis. Cela soulage à la fois le personnel du bâtiment central mais aussi les habitants qui font moins la file. Il y a moins de stress. » Enfin, un nouveau service externe de prévention et protection du travail a été sollicité pour améliorer le bien-être des employés.