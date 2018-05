Molenbeek: l’ancien café des frères Abdeslam change de visage

La façade du n°49 de la rue des Béguines à Molenbeek était devenue le symbole d’une page très sombre. Quelques semaines avant les attentats du 13 novembre 2015 en France, cette taverne était toujours gérée par Salah et Brahim Abdeslam.

« La Maison de Béguines », pour tourner la page

Aujourd’hui, l’établissement change de visage et devient » La Maison des Béguines « . Un espace dédié aux habitants de la commune et géré par trois associations (Atouts Jeunes, Make It Real et Zonnelied).

« Le but est d’en faire un espace positif pour redonner vie au quartier des Béguines, avec de l’accompagnement scolaire, de l’encadrement de jeunes, des activités culturelles et intergénérationnelles, des activités culinaires, ainsi que de nombreuses autres initiatives portées par les habitants et les associations » expliquent ceux qui portent le projet.









L’ancien café des frères Abdeslam change de visage – © Tous droits réservés

20.000 euros de travaux pour rénover

L’ensemble des travaux de rénovation a coûté 20.000 euros. Les acteurs concernés avaient lancé une opération de financement participatif l’année passée pour récolter des fonds. La commune a également apporté sa contribution. Aujourd’hui, les travaux sont presque terminés. Le mobilier de cuisine devrait être installé la semaine prochaine. Le Premier ministre Charles Michel a assisté à la cérémonie d’inauguration officielle.