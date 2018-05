Des Joueurs De Foot De Lyon

© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

TASS, le 20 mai. « Monaco » et « Lyon » a remporté la victoire dans le dernier tour du championnat de France de football et la saison suivante, joueront dans la phase de groupes de la Ligue des champions.

« Monaco » dans le 38-m touré en visite a battu Troyes » avec un score de 3 à 0 grâce à offert la victoire à kiev Rosny Лопеша et goal de Jordi Мбула. « Lyon » sur son terrain avec un score de 3:2 surestimé « Nice », dans le cadre des vainqueurs à trois reprises distingué Memphis Depay, de perdants deux buts de Alassane Плеа.

« Monaco, Lyon et Marseille » avant la dernière manche de championnat du pays ont revendiqué les deux autres voyages en Ligue des champions, anticipé la victoire dans le championnat de France a remport PSG, qui dans le dernier match de la saison a joué un match nul contre le « Caen » – 0:0. « Marseille » a remporté la victoire sur « Amiens », avec un score de 2:1, mais avant 38-m tour a occupé la quatrième place.

Dans le classement final de « Monaco » est situé après le PSG, en tapant 80 points (de PSG – 93), la troisième avec 78 points, a terminé « Lyon ». Les trois équipes joueront dans la phase de groupes de la Ligue des champions. Selon le classement de l’Union des associations européennes de football (UEFA), la France recevra trois places en Ligue des champions la saison prochaine, avec une équipe devait aller dans le tour de qualification. Mais grâce à la victoire dans le Championnat d’Europe espagnol de l’Atlético, qui dispute la phase de groupes à travers le champion d’Espagne, en direct de la feuille de route dans la phase de la Ligue des champions quitté le pays, qui occupe dans le classement de l’UEFA à la cinquième place, c’est la France.

« Marseille » avec 77 points a pris une quatrième place et jouera la phase de groupes de l’europa League, comme финишировавший la cinquième « Rennes ». « Bordeaux », qui est devenu le septième, prendra part au deuxième tour de qualification du tournoi.

Dans la seconde par la force de division du championnat de France directement partis « Troyes » et « Metz », terminant respectivement le 19 e et 20 e place. « Toulouse », qui est devenu le 18e, jouera le match de barrage avec le vainqueur de la confrontation « Ajaccio » et « le Havre ».