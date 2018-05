Monica Frassoni (Parti vert européen): « En Italie, je classerais Bart De Wever dans le parti de La Ligue »

Coprésidente du Parti vert européen, Monica Frassoni est ce samedi 26 mai l’invitée du Grand Oral RTBF-Le Soir à 13h15 sur La Première. De nationalité italienne, elle a été deux fois élue au parlement européen, une première fois en 1999 sur la liste Ecolo, une seconde fois en 2004 sur la liste du parti vert italien. Elle est aussi présidente de l’Alliance européenne pour l’économie de l’énergie.

Elle commente tout d’abord l’alliance conclue entre le Mouvement 5 étoiles et La Ligue pour former une nouvelle majorité en Italie. « Je la qualifie de jaune/noire », explique-t-elle. « Une alliance entre l’extrême-droite et un parti qui n’a pas d’identité très claire sauf d’être contre l’establishment. Ce sont deux partis très différents avec un programme qui manque totalement de cohérence, de couverture financière et de perspective à long terme. Ils prétendent faire beaucoup de choses dont éliminer la réforme des pensions et octroyer un revenu universel, tout cela dans la plus royale indifférence de la dette italienne. C’est irresponsable. »

La réponse de l’Europe

Quelle doit être dès lors la réponse de l’Union européenne ? « À l’intérieur de l’Italie, on s’est convaincu que tout le monde est contre l’Italie, que la solidarité n’existe pas et le seul bruit que l’on entend de l’Europe c’est : vous devez couper et rentrer dans les rangs ! Ce n’est pas avec ce langage-là que l’on va reconquérir l’appui des Italiens qui sont depuis toujours des pro-Européens », répond Monica Frassoni.

Elle poursuit : « Face aux problèmes de l’immigration, les Italiens se sont sentis abandonnés. Mais ce n’est pas la faute de la Commission ou des institutions européennes qui ont essayé de mettre en place le fameux plan de répartition. Le problème, c’est que la France a agi comme Orban. Emmanuel Macron a utilisé à la frontière italienne les mêmes méthodes et mots que ceux utilisés par Orban chez lui. Le vrai problème, c’est la rupture de la solidarité européenne ».

Mawda

Interrogée aussi sur le décès de la petite Mawda, Monica Frassoni pointe d’abord une différence importante selon elle entre la Belgique et l’Italie. « Ici, il y a beaucoup de visibilité pour ceux qui ne sont pas d’accord avec cela, la plateforme citoyenne mais aussi les médias », dit-elle. « Il n’y a donc pas de manque de réponse aux mots et actions irrationnelles et méchantes du gouvernement « .

Et concernant les propos de Bart De Wever, le président de la NVA, pour qui « les parents doivent aussi regarder leur responsabilité » ? Monica Frassoni répond : « En Italie, je le classerais dans le parti de La Ligue, extrême droite, Le Pen ».