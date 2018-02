Mons: 30.000 visiteurs se sont déplacés pour les oeuvres de David LaChapelle

Après un petit retard à l’allumage et quatre mois d’ouverture, l’exposition « After the Déluge » de l’artiste américain David LaChapelle a fermé ses portes ce dimanche soir. La ville de Mons n’a pas tardé à avancer le chiffre du nombre de visiteurs venus découvrir cette rétrospective: 30.000.

« L’exposition qui se termine se classe en 3e position en termes de fréquentation après Van Gogh pendant la capitale européenne de la culture et Andy Warhol », a tenu à préciser Elio Di Rupo (PS), le bourgmestre de la ville.

Si l’on ventile ces chiffres, on s’aperçoit que 300 personnes en moyenne sont venues quotidiennement visiter l’exposition dont près de 450 groupes. Une autre donnée intéressante précise que plus d’un tiers de ces visiteurs sont des montois ou des hainuyers.