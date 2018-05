Mons: c’est Michel Boujenah qui sera l’invité d’honneur de la ducasse

C’est l’humoriste et inoubliable acteur de « Trois hommes et un couffin » qui sera l’invité d’honneur de la Ducasse de Mons 2018. L’homme de spectacle accompagnera le bourgmestre à l’occasion de la remontée du Car d’Or, de la descente de la rue des Clercs et assistera au Combat dit « Lumeçon ».

Âgé de 66 ans, Michel Boujenah est non seulement humoriste mais également acteur de théâtre et de cinéma et réalisateur. Outre son rôle de père dans le film de Coline Serreau, Michel Boujenah s’est également illustré dans « La Totale » de Claude Zidi et « Les Misérables » de Claude Lelouch. Il a également tenu le rôle de Sganarelle dans le « Don Juan » de Jacques Weber. Il est également l’auteur de plusieurs spectacles et est régulièrement invité sur les plateaux de télévision sur lesquels il est ce qu’on appelle « un bon client ».