Mons : derniers préparatifs chez les loueurs de limousines

Le réveillon du nouvel an approche à grand pas. Parmi les moyens de transport originaux, il y a la limousine. A quelques jours du réveillon, il reste des véhicules disponibles dans les concessions de location qui s’activent aux derniers préparatifs.

Passage par le karcher et l’aspirateur, nettoyage des vitres, pneus, jantes et des verres à champagne. Les limousines doivent aussi se mettre sur leur trente-et-un. Pour un véhicule long d’une dizaine de mètres, comptez entre une demi-heure et une heure d’entretien. » Nous avons beaucoup de préparatifs. » explique Gaëtan, chauffeur de limousine. » Les jantes doivent briller. A l’intérieur, les verres doivent être nickel. »

Dans cette concession de la région de Mons, on retrouve 9 véhicules : de la classique Lincoln au célèbre Hummer mais aussi des modèles exclusifs pour la Belgique et l’Europe. A quelques jours du réveillon, plusieurs limousines sont encore disponibles. » Au lendemain de la Noël, nous n’avons que 3 véhicules de réservés. » explique Laurent Couwez, responsable de la concession. » Mais beaucoup de personnes risquent de s’y prendre en dernière minute et il n’est pas impossible que la dernière voiture soit louée le 31 décembre à 23h55. «









Sono, bar à champagne, etc l’intérieur ressemble à une boîte de nuit – © Thibaut Deplanque

Entre 600 et 850 euros la location

Pour la soirée du nouvel an, comptez entre 600 et 850 euros la location, chauffeur compris, d’un véhicule pour huit personnes. Il est alors entièrement privatisé pour les clients durant toute la nuit. » On les accompagne dans leur périple de sortie. » poursuit Laurent Couwez. » S’ils veulent d’abord aller au restaurant, on va au restaurant avec eux. S’ils partent ensuite en discothèque, on les suit en boîte de nuit. S’ils veulent changer d’endroit pendant la nuit pour maximiser l’ambiance, c’est également possible. «

Pour satisfaire sa clientèle, Laurent Couwez fait de l’intérieur de ses voitures de véritables boîtes de nuit avec lasers, jeux de lumière, stroboscopes, installations sono et plancher lumineux. C’est aussi le moyen de sortir en toute sécurité dans un cadre chic. » Avec un chauffeur à disposition, c’est l’occasion d’avoir un BOB pour la soirée sans que personne ne doive se sacrifier pour l’être. » rapporte le concessionnaire. » Mais il y a aussi un aspect plaisir en s’évadant pendant quelques heures à bord d’une limousine pour marquer le coup de manière un peu bling bling. «

La société couvre les trajets sur tout le territoire belge ainsi que dans le Nord de la France.