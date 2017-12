Mons: durant la période de Noël, l’Armée du Salut se produit au profit des plus démunis

Costume bleu foncé et casquette cerclée d’un bandeau de couleur bordeaux pour les hommes, veste et jupe trois quart, bleu foncé également, et petit chapeau assorti pour les femmes, l’uniforme des membres de l’armée du Salut semble avoir défié le temps.

Ce mouvement chrétien, présent un peu partout dans le monde, œuvre pour les plus démunis, par les biais de la musique: ils organisent ce qu’ils appellent des « marmites » (Ecoutez à ce propos l’interview d’Edith Cheron ci-dessous), du nom du récipient dans lequel les passants peuvent glisser leur pièce.

Pour l’Armée du Salut, Noël est l’occasion d’interpréter un répertoire exclusivement consacré à la fête chrétienne, une démarche qui a pour objectif la récolte de monnaie dans la marmite posée devant le groupe. « cette marmite est un signe caractéristique connu internationalement aussi bien en Amérique, qu’au Canada, en Australie ou chez nous, explique Philippe Cheron, le chef de fanfare, donc nous, autant qu’on peut, on vient avec un ensemble instrumental, les gens aiment ça, ça crée une belle ambiance et voilà, les gens sont généreux ».

Une générosité qui permet à l’Armée du Salut de s’occuper des plus démunis lors des réveillons de Noël et nouvel an. « On invite des personnes seules et des sans-abri, enchaîne Noémie Lecocq, officière de l’armée, ces gens qui n’ont rien, qui sont démunis, peuvent venir chez nous, il y a un grand souper, puis des jeux. Ils pourront se détendre et trouver un peu de chaleur humaine ».

Une action qui semble parler au public, ils sont d’ailleurs nombreux à laisser une petite pièce dans la marmite.

Chaque année, l’Armée du Salut de Quaregnon fait ainsi vivre en musique l’esprit de Noël durant tout le mois de décembre. Ils se produiront ainsi ce lundi 25 décembre à 17H00 dans leur local du n°49 de la rue de Monsville à Quaregnon.