Mons: il avait frappé un homme à l’aide d’un hachoir parce qu’il fumait, dix ans de prison

Le tribunal correctionnel de Mons a condamné ce mardi, un trentenaire à dix ans de prison pour une tentative de meurtre commise dans le quartier de la gare de Mons le 25 juin 2016. Le trentenaire, qui dispose de plusieurs alias, faisait défaut au procès. Sur requête du ministère public, le tribunal a ordonné son arrestation immédiate.

Le 25 juin 2016 à 19h45, un homme qui fumait une cigarette en rue a été accosté par le prévenu dans le quartier de la gare de Mons. Le prévenu lui a reproché de fumer alors que cela lui était interdit durant la période de ramadan et a alors sorti un hachoir pour lui porter un coup au niveau de la joue gauche. La victime a tenté de fuir mais le prévenu l’aurait poursuivie avant qu’un passant ne crie « police », provoquant sa fuite.

Une plaie profonde

L’examen médical de la victime stipule la présence d’une cicatrice horizontale s’étendant depuis l’oreille jusqu’au niveau de la joue gauche et mesurant sept centimètres de long. La victime, qui est partie civile au procès, a formellement reconnu le prévenu sur un pan photographique.

Selon le tribunal, ses déclarations sont corroborées par l’exploitation d’une vidéo mise en ligne anonymement sur internet dans laquelle on voit clairement le prévenu se diriger vers la victime muni d’un hachoir et revenir à nouveau vers elle ensuite.

Le tribunal a estimé que l’intention homicide était établie et résulte de l’utilisation d’une arme potentiellement létale (un hachoir) et la localisation du coup donné à la victime (la face) qui aurait pu entraîner le décès. D’autant plus que la plaie est profonde, ce qui démontre la force avec laquelle le coup a été porté.

Pour estimer la peine à infliger, le tribunal a tenu compte de l’extrême gravité des faits, du caractère dangereux de tels comportements, du mépris que les faits supposent, des conséquences physiques et psychologiques sur la victime, de l’état de récidive légale du prévenu qui était en outre en période probatoire à la suite de sa condamnation à 30 mois de prison en 2012 du chef de détention illégale de stupéfiants.

Le tribunal a ordonné l’arrestation immédiate du prévenu, qui faisait défaut à son procès.